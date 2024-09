Thomas Oleks Beteiligungsgesellschaft Neon Equity will ihre Beteiligung an dem Immobilien-Unternehmen publity AG verkaufen, an der Olek seit 2003 zwischenzeitlich Mehrheitsaktionär und Vorstandschef war. Die Gesellschaft begründet dies mit ihrem Fokus auf "Impact Investing in nachhaltige Unternehmen". Einen Verkaufsprozess der publity ...

Den vollständigen Artikel lesen ...