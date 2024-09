Die Roche-Aktie verzeichnete am Montagmorgen einen leichten Rückgang von 0,1 Prozent auf 268,50 CHF an der SIX Swiss Exchange. Trotz dieser kurzfristigen Schwankung bleibt das Unternehmen innovativ und zukunftsorientiert, wie die jüngste Produkteinführung zeigt.

Bahnbrechende TAGS-Technologie

Roche hat den cobas Respiratory flex Test vorgestellt, der auf der neuartigen TAGS-Technologie (Temperature-Activated Generation of Signal) basiert. Diese ermöglicht die gleichzeitige Erkennung von bis zu 15 Krankheitserregern in einer einzigen PCR-Analyse. Der Test kann bis zu 12 der häufigsten Atemwegsviren, einschließlich Influenza und SARS-CoV-2, nachweisen und bietet Ärzten die Flexibilität, spezifische Pathogene gezielt zu untersuchen. Diese Innovation verspricht, die Hochdurchsatz-Diagnostik für Infektionskrankheiten zu revolutionieren und könnte Roches Marktposition im Bereich der molekularen Diagnostik weiter stärken.

Roche Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...