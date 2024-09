Die Thyssenkrupp-Aktie (WKN: 750000) steigt am Dienstag weiter leicht an und behauptet sich weiter über der Marke von 3 €. Und das, obwohl oder genau weil ein Einstieg des Staates bei dem Unternehmen aktuell immer lauter diskutiert wird. Was hat der Bund vor? Die ehemalige Industrie-Ikone Thyssenkrupp steht massiv unter Druck. Nicht nur stürzt die Aktie immer weiter ab, in ganz Deutschland befürchtet man den Verlust von Arbeitsplätzen und eine Verschärfung ...

