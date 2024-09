DJ MAKRO TALK/Allianz: Globales Geldvermögen steigt 2023 um 7,6%

Das globale Geldvermögen ist nach Erkenntnissen der Allianz im vergangenen Jahr 7,6 Prozent gestiegen - überraschend, wie die Allianz in ihrem Global Wealth Report für 2023 anmerkt. Damit wurden die 2022 von der geldpolitischen Straffung ausgelösten Verluste (minus 3,5 Prozent) mehr als wettgemacht. "Wertpapiere (plus 11,0 Prozent) und Versicherungen/Pensionen (plus 6,2 Prozent) profitierten vom Börsenboom und höheren Zinsen und wuchsen deutlich schneller als im Durchschnitt der letzten zehn Jahre", heißt es in einer Mitteilung.

Dagegen sei das Wachstum der Bankeinlagen nach den pandemiebedingten Boomjahren auf 4,6 Prozent gesunken und habe damit einen der niedrigsten Zuwächse der vergangenen 20 Jahre verzeichnet. Höhere Zinsen belasteten auch das Immobilienvermögen, der magere Zuwachs von 1,8 Prozent, war der niedrigste seit zehn Jahren. In Deutschland kehrte das Geldvermögen demnach zu realem Wachstum zurück (plus 0,7 Prozent), blieb aber weiterhin unter dem Niveau von 2019.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.comn

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2024 04:52 ET (08:52 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.