The Platform Group AG, ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat per September die Mehrheitsübernahme der 0815-Gruppe mit Sitz in Wien, Österreich, vorgenommen. Das Closing wird für Oktober 2024 erwartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die 0815-Gruppe wurde im Jahr 2007 von Florian Fleck, Oz Hazi und Alexander Peretti gegründet und hat sich zu Beginn auf den Onlinehandel mit Elektronikfachartikeln fokussiert, danach wurden Bereiche wie Werkzeug, Gartenprodukte oder Motortechnik erschlossen. Seit dem Jahr 2012 wurde eine deutliche Expansion sowie Erweiterung ...

