Die Branchenauszeichnung würdigt die einzigartige Fähigkeit des Produkts, nicht autorisierten Schlüsseldiebstahl, die Verbreitung von Inhalten und CDN- leeching in Echtzeit zu erkennen und sowohl automatisierte als auch benutzerdefinierte Gegenmaßnahmen/Reaktionen zu ergreifen

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX, FR0010291245), ein Weltmarktführer im Bereich menschenzentrierter Sicherheit für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass Verimatrix Counterspy, die fortschrittlichste Anti-Piraterie-Lösung der Branche, kürzlich bei einer Zeremonie in Amsterdam im Rahmen der IBC 2024 mit dem renommierten CSI Award ausgezeichnet wurde.

Die CSI Awards, die zu den renommiertesten und wettbewerbsintensivsten Technologiepreisen der Branche gehören, wurden 2003 vom CSI Magazine (Cable and Satellite International Magazine) ins Leben gerufen, um herausragende Leistungen und Erfolge in den Bereichen Broadcast, Video, OTT und IoT zu würdigen. Verimatrix Counterspy wurde mit der wichtigsten Auszeichnung des Programms in der Kategorie "Best Content or Service Protection/Best Anti-Piracy Protection" (Bester Schutz von Inhalten oder Diensten/Bester Schutz vor Piraterie) ausgezeichnet.

Verimatrix Counterspy versetzt Betreiber in die Lage, hochwertige Inhalte sicher zu verbreiten, da Piraterie auf eine völlig neue Art und Weise bekämpft wird. Dabei werden die Möglichkeiten herkömmlicher DRM- und Wasserzeichen-Technologien durch eine zusätzliche Sicherheitsebene erweitert. Counterspy schließt die kritische Authentifizierungslücke, die durch die Umstellung von betreibergesteuerten Set-Top-Boxen auf Retail- oder App-basierte OTT-Clients entsteht, wobei jede App-Instanz authentifiziert und mit einem bestimmten Abonnenten verknüpft wird. So wird die Kontrolle und Transparenz des Zugriffs gewährleistet, Authentifizierungstoken werden vor Diebstahl oder Manipulation geschützt und eine unbefugte Nutzung wird verhindert. Counterspy nutzt eine fortschrittliche KI-Mustererkennung, um Bedrohungen proaktiv zu erkennen und zu neutralisieren und so wichtige Assets wie Werbeeinnahmen, Abonnentendaten und Betriebskosten zu schützen. Counterspy zeichnet sich insbesondere durch die Verhinderung der Umgehung des App-Schutzes und die Unterbindung von CDN-Leeching aus und schafft so einen robusten Sicherheitsschild, der die Einnahmequellen von Inhalten an allen Fronten schützt.

"Diese äußerst begehrte Branchenauszeichnung verdeutlicht die Vorreiterrolle von Counterspy bei der Bekämpfung von Piraterie, da es proaktiven Schutz und Kontrollmöglichkeiten bietet, die es bisher nicht gab", so Maria Malinkowitsch, Director of Product Management für Counterspy bei Verimatrix. "Es ist uns eine Ehre, mit diesem Preis ausgezeichnet zu werden, da Verimatrix es sich zur Aufgabe gemacht hat, Betreiber mit den neuesten Tools auszustatten, die sie benötigen, um sich gegen Piraten zu verteidigen, die die vielen verschiedenen Möglichkeiten, wie Inhalte heute angesehen werden, zu ihrem Vorteil nutzen wollen."

Counterspy ist Teil der Streamkeeper-Suite von Verimatrix und kann flexibel zusammen mit anderen Verimatrix-Technologien eingesetzt werden, darunter Multi-DRM und Watermarking. Für eine Demo für Betreiber klicken Sie bitte hier.

Zusätzlich steht ein E-Book mit dem Titel "Securing the Streaming Seas: Verimatrix Counterspy's Superior Defense Against Piracy In a World Dominated by Video Apps" zum Download zur Verfügung unter www.verimatrix.com/anti-piracy/ebooks/counterspy-securing-the-streaming-seas.

Eine vollständige Liste der diesjährigen CSI-Preisträger finden Sie unter www.csimagazine.com/awards/index.php.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX, FR0010291245) hilft, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, auf den Menschen ausgerichteter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um Premium-Filme, Live-Streaming-Sport, sensible Finanz- und Gesundheitsdaten, geschäftskritische mobile Anwendungen und vieles mehr zu sichern. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt diese Inhalte und Erfahrungen anzubieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu expandieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neues Geschäft zu gewinnen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

