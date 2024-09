Die Roche-Aktie verzeichnete am Handelstag einen bemerkenswerten Anstieg im SIX SX-Handel. Der Anteilsschein kletterte um 0,6 Prozent auf 271,60 CHF, wobei im Tagesverlauf sogar ein Höchststand von 272,70 CHF erreicht wurde. Mit einem Handelsvolumen von 242.089 Aktien zeigte sich reges Interesse an dem Wertpapier. Bemerkenswert ist, dass die Aktie damit nur noch 6,11 Prozent von ihrem 52-Wochen-Hoch entfernt ist, welches am 02.09.2024 bei 288,20 CHF markiert wurde.

Analysten optimistisch für Roche

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 9,82 CHF je Aktie, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 271,11 CHF, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens widerspiegelt. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn je [...]

