Die Merck-Aktie verzeichnete am Handelstag einen leichten Rückgang und notierte zeitweise bei 155,05 EUR, was einem Minus von 0,6 Prozent entspricht. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigen sich Analysten optimistisch für die Zukunft des Unternehmens. Das durchschnittliche Kursziel wird mit 189,14 EUR angegeben, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das laufende Jahr prognostizieren Experten einen Gewinn von 8,90 EUR je Aktie sowie eine Dividende von 2,31 EUR, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellen würde.

Quartalszahlen und Ausblick

Im jüngsten Quartal erwirtschaftete Merck einen Umsatz von 5,35 Milliarden EUR, was einem leichten Anstieg von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 EUR, fiel jedoch im Vergleich zum Vorjahr etwas geringer aus. Für die kommenden Monate bleibt die Entwicklung der Merck-Aktie spannend, insbesondere im Hinblick auf die für den 14. November erwartete Veröffentlichung der Q3-Bilanz.

