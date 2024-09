Ein neues Rekordhoch lässt beim DAX weiter auf sich warten. Am Mittwoch schloss der deutsche Leitindex insbesondere im Zuge deutlicher Verluste beim Schwergewicht SAP 0,4 Prozent tiefer bei 18.915,50 Punkten. Am heutigen Donnerstag könnte der DAX aber wieder Fahrt aufnehmen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,5 Prozent höher auf 19.010 Punkte.Im Fokus dürfte heute weiter die Aktie von SAP bleiben. Diese stand am Mittwoch unter Druck, nachdem bekannnt wurde, dass das US-Justizministerium Geschäfte ...

