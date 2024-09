Steigende Energiepreise und eine schwächelnde Konjunktur haben BASF schwer unter Druck gesetzt. Das betrifft vor allem den Stammsitz in Ludwigshafen, der auf Kostenseite mit Asien schlicht nicht mehr mithalten kann. Nicht ohne Grund investiert der Chemiegigant kräftig in China und hat auch nicht vor, daran etwas zu ändern.Grundsätzlich will BASF (DE000BASF111) am Stammwerk in Ludwigshafen aber festhalten, wie der erst seit Mai amtierende Vorstandschef Markus Kamieth auf einem weltweiten Mitarbeiter-Meeting mitteilte. Über jenes berichtete unter anderem das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...