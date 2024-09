Martin Utschneider von Finanzethos analysiert in diesem Interview mit Cornelia Eidloth die aktuelle Charttechnik des DAX, der mit einem neuen Allzeithoch in den Handelstag gestartet ist. Utschneider gibt Einblicke, ob noch mehr Potenzial nach oben besteht oder ob eher eine Korrektur zu erwarten ist. Zudem wirft er einen Blick auf die meistdiskutierten Aktien der wallstreetONLINE-Community, darunter Newron Pharmaceuticals, BioNTech und Palantir. Er beleuchtet die charttechnischen Signale und die Gründe für das Interesse an diesen Titeln. Mehr von Martin Utschneider gibt es hier: https://mein.cashkurs.com/newsletter/ DAX Charttechnik Aktien BioNTech Palantir