wO Börsenlounge: Micron | BASF | Mutares - David Teppers goldenes Händchen bei China-Werten!

Ein Blick in die Portfolios der Börsenstars kann nie schaden. Während Buffett verkauft, hat David Tepper mit seinen China-Investments eine gute Wahl getroffen. Besonders der China-ETF geht gerade steil durch die Decke.Starinvestor Daniel Leob hat auch ein gutes Händchen gehabt. Er hat in seinem Portfolio den aktuell besten Wert aus dem S&P 500. Die Aktie stellt sogar Nvidia in den Schatten. Seit Jahresbeginn hat der Kurs über 300 Prozent zugelegt. Allein im ungeliebten September ist das Papier um fast 40 Prozent in die Höhe geschossen. Micron lässt nach seinen Zahlen die Anleger jubeln. Umsatz, Gewinn und Ausblick lagen über den Erwartungen. Genau das brauchten die Anleger, um wieder Feuer …

Den vollständigen Artikel lesen ...