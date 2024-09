Die Anleihe-Emittentin The Platform Group AG (TPG) erhöht angesichts der erfolgreichen Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2024, der bisherigen Akquisitionen in diesem Jahr, des starken organischen Wachstums sowie der gestiegenen Partnerzahl die Prognose in den Bereichen Warenvolumen (GMV), Umsatz und operatives Ergebnis für das Gesamtjahr 2024.

Im Einzelnen stellt sich die geänderte Jahresprognose in den Kennzahlen wie folgt dar:

- Erhöhung der GMV-Prognose auf 880 Mio. bis 900 Mio. Euro (vormals: 840 Mio. bis 870 Mio. Euro)

- Erhöhung der Umsatzprognose auf 500 Mio. bis 520 Mio. Euro (vormals: 480 Mio. bis 500 Mio. Euro)

- Erhöhung der EBITDA-Prognose auf 29 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...