Das haben Anleger schon länger nicht mehr erlebt. Am Freitagvormittag schießt die BASF (WKN: BASF11) um über +6% in die Höhe und ist damit der stärkste Wert im DAX und im EuroStoxx 50. Was sorgt für die Kursexplosion des Chemieriesen? Neue Kerngeschäftsfelder Offenbar kommen die am gestrigen Donnerstag vorgestellten Pläne für einen Konzernumbau gut an der Börse an. Der weltgrößte Hersteller von Chemieprodukten will sich unter seinem neuen Chef Markus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...