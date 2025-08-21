Die BASF-Aktie hat nach längerer Seitwärtsphase einen wichtigen Widerstand überwunden. Ist das der Beginn einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|48,050
|48,080
|09:55
|48,080
|48,090
|09:55
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:45
|BASF Aktie: Kaufsignal! - Deutz, Hensoldt, K+S, Rheinmetall und SFC Energy im Marktbericht Börse Frankfurt
|Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders...
► Artikel lesen
|08:18
|BASF: Trendwende scheint gelungen
|Die BASF-Aktie hat nach längerer Seitwärtsphase einen wichtigen Widerstand überwunden. Ist das der Beginn einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|08:02
|DAX fest: Fed-Treffen Jackson Hole, CTS Eventim, Rheinmetall, Munich Re, BASF, Airbus, K+S ...
|Der DAX hat am Mittwoch im Vorfeld des heute beginnenden Notenbankertreffens in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming leichte Verluste einstecken müssen. Er ging am Ende mit einem Minus von 0,6 Prozent...
► Artikel lesen
|Mi
|BASF mit Rückenwind - Warum die Chemie-Aktie plötzlich glänzt
|Mi
|BASF-Aktie: Kurs legt zu (48,01 €)
|Im Plus liegt gegenwärtig das Wertpapier von BASF . Der jüngste Kurs betrug 48,01 Euro. Heute hat sich an der deutschen Börse das Wertpapier von BASF zwischenzeitlich um 0,92 Prozent verteuert. Der...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BASF SE
|48,000
|-0,08 %