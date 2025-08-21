Der DAX hat am Mittwoch im Vorfeld des heute beginnenden Notenbankertreffens in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming leichte Verluste einstecken müssen. Er ging am Ende mit einem Minus von 0,6 Prozent bei 24.276,97 Zählern aus dem Handel. Zum Start in den Donnerstag dürfte es wieder ein paar Punkte nach oben gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent im Plus bei 24.313 Punkten.Auf der Terminseite bleibt es ansonsten relativ ruhig. Am Vormittag werden die Daten zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär