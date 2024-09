Die Roche-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen positiven Trend an der Schweizer Börse SIX. Im Tagesverlauf stieg der Kurs um 0,6 Prozent auf 272,30 CHF, nachdem er bei 270,80 CHF in den Handel gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf 212.064 Aktien. Trotz der aktuellen Kursgewinne liegt die Aktie noch 5,84 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 288,20 CHF, das am 2. September 2024 erreicht wurde.

Analysten optimistisch für Roche-Dividende

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 9,82 CHF je Aktie, was einen leichten Anstieg gegenüber den 9,60 CHF des Vorjahres darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 271,11 CHF. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn pro Aktie von 18,56 CHF erwartet. Die Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz ist für den 30. Januar 2025 geplant, während die Q4 2025-Ergebnisse voraussichtlich am 29. Januar 2026 präsentiert werden.

