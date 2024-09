DJ Mazda/Fiat Chrysler: Softwarefehler bei von Bosch hergestellten Airbagteilen

Von Dean Seal

NEW YORK (Dow Jones)--Die Autobauer Mazda und Fiat Chrysler Automobiles rufen in den Vereinigten Staaten wegen eines Softwarefehlers in von Bosch hergestellten Airbag-Kontrollmodulen Autos zurück. Die Aufsichtsbehörde National Highway Traffic Safety Administration erklärte unter Berufung auf Berichte der beiden Autobauer, dass der Fehler dazu führen könnte, dass die Frontairbags bei einem Unfall mit übermäßiger Kraft ausgelöst werden. Die nordamerikanische Mazda-Niederlassung ruft 77.670 MX-5-Modelle zurück, die von 2016 bis 2023 produziert wurden, während Fiat Chrysler 15.835 Modelle des Fiat 124 Spider in die Werkstätten zurückbeordert, die von 2017 bis 2020 produziert wurden. Die Händler können die Probleme durch eine kostenlose Neuprogrammierung des Steuermoduls beheben.

Als Hersteller der Komponente wurde in den Berichten der Behörde die Robert Bosch LLC in Farmington Hills, Michigan, genannt. Das ist die US-Niederlassung von Bosch.

Mazda entdeckte den Fehler während der Entwicklung neuer Airbag-Sensoren und informierte Stellantis Europe, die italienische Tochtergesellschaft der Fiat Chrysler-Muttergesellschaft Stellantis. Mazda seien keine Unfälle oder Verletzungen bekannt, die im Zusammenhang mit diesem Problem gemeldet wurden, so die NHTSA. Laut Fiat Chrysler hängt der Rückruf mit einem Konstruktionsproblem zusammen, bei dem die Spezifikationen für den Beschleunigungssensor falsch eingestellt waren, und nicht mit einem Bauteildefekt. "Die Entscheidung, sich zu Rückrufaktionen zu äußern, sowie die Verantwortung dafür liegen bei dem betreffenden Automobilhersteller", so Bosch in einer Erklärung.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2024 08:12 ET (12:12 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.