Leimen (pta/30.09.2024/08:30) - Die REALTECH AG hat ihre Ergebnisse für das erste Halbjahr 2024 bekannt gegeben. Das Unternehmen verzeichnete einen Konzernumsatz von 5.142 TEUR (erstes Halbjahr 2023: 5.172 TEUR) und erzielte dabei ein positives Betriebsergebnis (EBIT) von 43 TEUR (erstes Halbjahr 2023: minus 180 TEUR). Der leichte Rückgang des Konzernumsatzes (30 TEUR) resultierte hauptsächlich aus der Abkühlung der Umsatzentwicklung der neuseeländischen Tochtergesellschaft. Das deutliche EBIT-Plus (223 TEUR) ging i. e. L. auf eine einmalige Personalkostenabrechnung-Korrektur zurück.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet REALTECH damit, dass sich die Umsätze eher auf dem Niveau des Vorjahres einpendeln werden, anstatt den prognostizierten Anstieg zu verzeichnen: Dank einer guten Performance im Bereich SAP lag der Konzern im ersten Halbjahr zwar im Rahmen der Erwartungen, jedoch sieht man sich Herausforderungen aufgrund einer zurückhaltenden Entwicklung im ITSM-Segment sowie der abflauenden Wachstumsdynamik der Tochtergesellschaft in Neuseeland gegenüber.

Insgesamt geht der Vorstand von leicht positiven Ergebnissen beim EBIT und Cashflow zum Jahresende aus.

Zum Stichtag 30.6.2024 verfügte der REALTECH-Konzern über Netto-Finanzmittel (Barmittel, Festgelder und festverzinsliche Wertpapieranleihen) in Höhe von insgesamt ca. 8.184 TEUR (31.12.2023: 6.234 TEUR). Dies stellt aus heutiger Unternehmenssicht weiterhin eine gesicherte Basis dar, um die operativen Ziele für das Jahr 2024 und die Folgejahre erreichen zu können.

Der Halbjahresfinanzbericht 2024 der REALTECH AG steht unter https://www.realtech.com/unternehmen/investor-relations /finanzberichte/halbjahresberichte zum Abruf bereit.

