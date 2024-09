In einem freundlichen Marktumfeld konnten zuletzt auch die Anteilscheine des in den vergangenen Monaten oft gebeutelten Chemieriesen BASF deutlich zulegen. Der DAX-Titel generierte durch den Sprung auf ein neues Zwischenhoch ein frisches Kaufsignal. Nun wäre der Weg nach oben aus charttechnischer Sicht vorerst frei. Zwar gibt es im Bereich um 50,00 und um 52,00 Euro noch kleinere Hürden. Dennoch stehen die Chancen relativ gut, dass es in den kommenden Wochen - sofern sich die Stimmung am Markt nicht ...

