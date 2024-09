Gute Nachrichten für die BASF Aktie: Anleger haben die neue Strategie des Chemie-Konzerns inklusive der Dividendenpläne gut aufgenommen. Das China seine Wirtschaft stimulieren will, hat dem Aktienkurs des DAX-Mitglieds ebenfalls gut getan. So kletterte das Papier binnen zwei Tagen vom Donnerstagstief bei 43,875 Euro in der Spitze am Freitag auf ...

