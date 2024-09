Indiens führender Fahrzeughersteller setzt auf eine End-to-End-Plattform zur Koordinierung der Lieferkette, um seine globalen Wachstumsbestrebungen zu unterstützen

Kinaxis Inc. (TSX: KXS), ein Weltmarktführer im Bereich der End-to-End-Lieferkettenorchestrierung, gab heute bekannt, dass Mahindra Mahindra Ltd. (M&M), eines der führenden Automobilunternehmen Indiens, sich für Kinaxis entschieden hat, um die Planung seiner Lieferketten für die Automobilindustrie zu revolutionieren und so seine ehrgeizigen Wachstumsbestrebungen zu unterstützen.

Mit Kinaxis erhält M&M volle Transparenz über seine gesamte Lieferkette für Autos und kann so flexibel und agil auf Veränderungen in der Nachfrage und in den Lieferketten reagieren. Für das Unternehmen bedeutet dies einen Quantensprung in der Leistung und Entscheidungsfindung für sein Netzwerk von Lieferkettenexperten.

M&M ist weltweit stark vertreten und bietet eine umfangreiche Palette an Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor und Elektrofahrzeugen an, darunter SUVs und Nutzfahrzeuge. Mit einer Belegschaft von rund 10.000 Mitarbeitern verfolgt M&M einen aggressiven Wachstumskurs.

"Die Implementierung der vernetzten Vertriebs- und Betriebsplanung (Sales Operations Planning, S&OP) mit Kinaxis wird durch ihr Design zu mehr Transparenz und Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen führen, die Genauigkeit unserer Nachfrage- und Angebotsprognosen erhöhen und eine umfassende Szenariomodellierung ermöglichen, um die Effizienz und die agile Entscheidungsfindung in wichtigen funktionsübergreifenden Foren zu fördern," sagte Rucha Nanavati, Chief Digital Transformation Officer, Automobilsektor, M&M.

"In der heutigen von Unsicherheit geprägten Welt ist eine agile Transformation unerlässlich, um Herausforderungen zu meistern und den Geschäftserfolg zu steigern", sagte Phillip Teschemacher, APAC President bei Kinaxis. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von M&M."

Mit der Aufnahme von M&M in seinen wachsenden Kundenstamm untermauert Kinaxis seine Führungsposition im Mobilitätssektor, einer der komplexesten Branchen in Bezug auf die Planung von Lieferketten, da ein durchschnittlicher Produktionsprozess Hunderte von Zulieferern und Tausende von Teilen umfasst. Zu den Kunden von Kinaxis gehören einige der weltweit führenden Fahrzeughersteller wie Volvo, Harley Davidson, Ford, Subaru und General Motors.

Weitere Informationen über Kinaxis und seine Lösungen zur Orchestrierung der Lieferkette finden Sie unter Kinaxis.com.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein Weltmarktführer im Bereich der Orchestrierung moderner Lieferketten, der komplexe globale Lieferketten vorantreibt und die Menschen, die sie verwalten, im Dienste der Menschheit unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform zur Orchestrierung von Lieferketten, Maestro, kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die für vollständige Transparenz und Agilität in der gesamten Lieferkette sorgen von der über mehrere Jahre angelegten strategischen Planung bis hin zur Lieferung auf der letzten Meile. Wir genießen das Vertrauen renommierter globaler Marken, wenn es darum geht, die Agilität und Vorhersehbarkeit zu bieten, die erforderlich sind, um die Volatilität und Disruption von heute zu bewältigen. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über die Mahindra Group

Die Mahindra Group wurde 1945 gegründet und gehört mit 260.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern zu den größten und renommiertesten multinationalen Unternehmensverbänden. Sie hat eine Führungsposition in Indien in den Bereichen Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Informationstechnologie und Finanzdienstleistungen inne und ist gemessen am Volumen das größte Traktorenunternehmen der Welt. Die Gruppe ist stark in den Bereichen erneuerbare Energien, Landwirtschaft, Logistik, Gastgewerbe und Immobilien vertreten.

Das Hauptaugenmerk der Mahindra Group gilt einer weltweiten Führungsrolle im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, ESG), der Förderung des Wohlstands im ländlichen Raum und der Verbesserung der Lebensbedingungen in Städten. Ziel ist es, positive Veränderungen im Leben von Gemeinschaften und Interessengruppen zu bewirken, damit diese sich weiterentwickeln können.

Erfahren Sie mehr über die Mahindra Group unter www.mahindra.com X und Facebook: @MahindraRise/ Für Updates abonnieren Sie www.mahindra.com/newsroom

