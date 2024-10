Der DAX hat zum Wochenauftakt unter Gewinnmitnahmen gelitten. Eine weitere Prognosesenkung von Volkswagen und weitere schlechte News aus der Autobranche sorgten für Druck. Am Ende ging der deutsche Leitindex am Montag 0,8 Prozent tiefer bei 19.324,93 Zählern aus dem Handel. Am heutigen Dienstag wird der DAX aber bereits wieder freundlicher erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,4 Prozent höher auf 19.393 Punkte.Im Fokus steht neben den Autowerten und der Commerzbank heute die Aktie ...

