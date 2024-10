Die Swiss Estates AG weist für das erste Halbjahr ein starkes Finanzergebnis aus: Die Nettomieteinnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 32% auf CHF 4,1 Mio., getrieben durch steigende Mieten und die neue Liegenschaft in Rüthi, St. Gallen. Der Reingewinn verdoppelte sich auf CHF 1,45 Mio., was auf einen geringeren Immobilien- und Verwaltungsaufwand zurückzuführen ist, der den höheren Zinsaufwand mehr als kompensierte. Infolgedessen verdoppelte sich auch der Gewinn pro Aktie gegenüber dem Vorjahr auf CHF 0.31, was im Einklang mit den Schätzungen von mwb research steht. Das Unternehmen hielt sein Portfolio von 17 Liegenschaften mit einem unveränderten Wert der Renditeliegenschaften von CHF 191 Mio. und einem stabilen LTV von 60%. Die günstigen Marktbedingungen wie knapper Wohnraum und steigende Mietpreise positionieren Swiss Estates für zukünftiges Wachstum. Die Analysten von mwb research halten an ihrem BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von CHF 7.50 fest, da weitere Akquisitionen die Stimmung aufhellen dürften. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Swiss%20Estates%20AG





