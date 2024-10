Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA3455102002 Foremost Clean Energy Ltd. 01.10.2024 CA34546R1001 Foremost Clean Energy Ltd. 02.10.2024 Tausch 1:1

US8335922071 SOBR Safe Inc. 01.10.2024 US8335923061 SOBR Safe Inc. 02.10.2024 Tausch 110:1

AU000000RED3 Vault Minerals Ltd. 01.10.2024 AU0000355588 Vault Minerals Ltd. 02.10.2024 Tausch 1:1

