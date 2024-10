Die Merck-Aktie zeigt sich in den letzten Handelstagen volatil. Während der Kurs am Vormittag noch um 0,9 Prozent auf 159,40 Euro stieg, verzeichnete er am Nachmittag einen Rückgang von 1,3 Prozent auf 156,00 Euro. Das 52-Wochen-Hoch von 177,00 Euro, erreicht am 30. August 2024, liegt derzeit etwa 13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Trotz der Schwankungen bleiben Analysten optimistisch und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 189,14 Euro an.

Finanzielle Aussichten und Dividendenerwartungen

Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 8,90 Euro je Aktie. Die Dividende soll voraussichtlich auf 2,31 Euro steigen, was eine Erhöhung gegenüber den 2,20 Euro des Vorjahres darstellt. Im jüngsten Quartal konnte Merck einen leichten Umsatzanstieg von 0,94 Prozent auf 5,35 Milliarden Euro verzeichnen, wenngleich der Gewinn je Aktie von 1,62 auf 1,40 Euro zurückging. Die Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal 2024 wird für den 14. November erwartet.

