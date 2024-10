Pressemitteilung der Photon Energy N.V.:

Photon Energy Group verkauft zwei Solarkraftwerke und ein Hybrid-PV-Projekt an CleanPeak Energy und fokussiert sich auf die Entwicklung großer Energiespeicher

- Das Unternehmen hat einen Vertrag zum Verkauf von zwei in Betrieb befindlichen Photovoltaik-(PV)-Kraftwerken mit einer Gesamtkapazität von 14,5 MWp sowie eines hybriden Solar-/Batterieprojekts in der Entwicklungsphase mit einer Kapazität von 8,2 MWp / 10,9 MWh in New South Wales, Australien, an CleanPeak Energy unterzeichnet. Der Verkauf soll im Oktober 2024 abgeschlossen werden.

- Die in Betrieb befindlichen Anlagen, die 2021 in Betrieb genommen wurden, verwenden fortschrittliche einachsige Nachführ- und bifaziale Module, wobei der Großteil der Energie auf dem nationalen Strommarkt (en National Electricity Market / NEM) und ein Teil über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...