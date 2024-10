© Foto: Vlad Karkov - dpa



Bergbaukonzern Rio Tinto darf sich über ein Upgrade freuen, während Nike nach der Prognosestreichung im Regen steht. Außerdem in den wichtigsten Analystenstimmen am Mittwoch: Vestas, ASML und Infineon Berenberg stuft Rio Tinto hoch und hebt Kursziel an Die Privatbank Berenberg hat Rio Tinto von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 5600 auf 6200 Pence angehoben. Bei dem Bergbaukonzern könne man sehen, wie ein "konjunktureller Burggraben" wirklich aussehe, schrieb Analyst Richard Hatch in seiner am Mittwoch vorliegenden Empfehlung nach dem Besuch der Alu- und Titandioxid-Produktion in Kanada. RBC hat das Kursziel für Nike gesenkt Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike …