Vancouver, BC (2. Oktober 2024) - Foran Mining Corporation (TSX: FOM) (OTCQX: FMCXF) ("Foran" oder das "Unternehmen") freut sich, die Unterzeichnung einer geänderten und neu gefassten Kreditvereinbarung und den Abschluss seiner erweiterten, vorrangig besicherten Projektkreditfazilität (die "Kreditfazilität") in Höhe von 250 Millionen US$ mit einem von Sprott Resource Lending Corp. verwalteten Fonds ("Sprott") bekannt zu geben. Die Mittel aus der Kreditfazilität werden für den Bau des Projekts McIlvenna Bay im Osten von Saskatchewan sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Details zur Kreditfazilität

- Die Kreditfazilität besteht aus einer nicht revolvierenden Fazilität in Höhe von 250 Mio. US$ mit einem Fälligkeitsdatum am 30. September 2031 (das "Fälligkeitsdatum"). Die Kreditfazilität ändert die ursprüngliche vorrangig besicherte Projektfinanzierungsfazilität des Unternehmens in Höhe von 150 Mio. US$ vollständig ab und enthält keine Anforderungen für Absicherungen, produktionsabhängige Zahlungen oder die Ausgabe von Optionsscheinen.

- Nach Abschluss der Transaktion erhielt Foran einen zweiten Vorschuss in Höhe von 28 Mio. US$ aus Tranche A der Kreditfazilität, wodurch sich der Gesamtbetrag der bisherigen Vorschüsse im Rahmen dieser Tranche auf 57,5 Mio. US$ (ohne kapitalisierte Zinsen) erhöhte. Nachfolgende Vorschüsse stehen dem Unternehmen zur Verfügung, sofern die üblichen Bedingungen und Voraussetzungen erfüllt sind.

- Darüber hinaus wurden gemäß der geänderten und neu gefassten Kreditvereinbarung im Rahmen von Tranche B Bruttoerlöse in Höhe von 100 Mio. US$ abzüglich eines Emissionsabschlags von 3,00 % auf ein Schuldenerlöskonto ("DPA") eingezahlt. Das Unternehmen kann die Kreditfazilität bis zum Ende des Verfügbarkeitszeitraums am 31. März 2026 in Anspruch nehmen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Vorschüsse auf die DPA in seiner Bilanz als Barmittel mit Verfügungsbeschränkung ausgewiesen werden.

- Die Zinsen werden zu einem unveränderten variablen Zinssatz in Höhe von 6,95 % p.a. zuzüglich des höheren Betrags aus (i) dem SOFR für drei Monate Laufzeit und (ii) 2,00 % p.a. berechnet. Die Zinsen sind vierteljährlich zu zahlen, und 100 % der Zinskosten können bis zum 31. März 2026 kapitalisiert werden. Das Unternehmen zahlt außerdem jährliche Jubiläumszinsen an Sprott, beginnend in Q1/27, in Höhe von 2,00% des gesamten ausstehenden Saldos der Fazilität, einschließlich aller kapitalisierten Zinsen, am Zahlungstag. Die Jubiläumszinsen sind nach Wahl des Unternehmens in bar oder in Aktien zu zahlen und sind weder ab einem Kontrollwechsel des Unternehmens noch bei einer möglichen Refinanzierung der Fazilität fällig.

- Die Tilgungszahlungen beginnen am 30. Juni 2027, und Foran zahlt an Sprott vierteljährlich bis zum 30. Juni 2031 gleich hohe Tilgungsbeträge auf den Kapitalbetrag der Kreditfazilität, einschließlich kapitalisierter Zinsen und sonstiger Kosten, in Höhe von 2,65 % des ausstehenden Kapitalbetrags der Kreditfazilität. Die verbleibenden planmäßigen Tilgungszahlungen sind am Fälligkeitstag fällig.

- Darüber hinaus hat Sprott das Recht, Erlöse, die das Unternehmen aus erhaltenen Investitionssteuergutschriften ("ITC") erhält, bis zu einer Gesamthöhe von 100 Millionen US-Dollar zu verwerten. Alle ITC-Sweep-Rückzahlungen werden als Kapitalzahlungen auf die planmäßigen Tilgungszahlungen in umgekehrter Reihenfolge des Fälligkeitsdatums angerechnet und erfolgen erst, nachdem das Unternehmen 25 Millionen US-Dollar an potenziellen ITC-Erlösen erhalten hat.

James Steels, Chief Financial Officer von Foran, kommentierte: "Die Partnerschaft mit Sprott bei dieser erweiterten Kreditfazilität unterstreicht den robusten Charakter des Projekts McIlvenna Bay und den kritischen Bedarf an neuen Quellen für wichtige Mineralien auf der grünen Wiese. Diese erweiterte Fazilität verschafft Foran nicht nur die nötige Flexibilität, um den Wert von McIlvenna Bay voll auszuschöpfen, sondern ermöglicht es uns auch, die risikobereinigten Renditen für unsere Aktionäre zu maximieren und gleichzeitig Werte für alle unsere Stakeholder und Partner zu schaffen. Wir sind dankbar für die wachsende Unterstützung von Sprott, während wir den Bau fortsetzen und uns auf den Übergang von McIlvenna Bay in den Produzentenstatus vorbereiten."

Narinder Nagra, Managing Partner von Sprott, kommentierte: "Als einer der größten Investoren und Finanzierer im Rohstoffsektor freut sich Sprott über die Ausweitung seiner Partnerschaft mit Foran. Unsere einzigartige Finanzierungsstruktur ermöglicht es Foran, die Entwicklung seines McIlvenna Bay-Projekts voranzutreiben und unterstreicht unseren Ansatz, innovatives und flexibles Kapital anzubieten, um das volle Potenzial außergewöhnlicher Projekte zu erschließen. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Foran auf seinem Weg zu einem führenden Produzenten kritischer Metalle fortzusetzen."

FÜR WEITERE INFORMATIONEN UND MEDIENANFRAGEN:

Jonathan French, CFA

VP, Kapitalmärkte & Externe Angelegenheiten

409 Granville Street, Suite 904

Vancouver, BC, Kanada, V6C 1T2

ir@foranmining.com

+1 (604) 488-0888

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich unter 409 Granville Street, Suite 904, Vancouver, BC, Canada, V6C 1T2 , und die Stammaktien des Unternehmens sind an der TSXV unter dem Symbol "FOM" zum Handel zugelassen.

Über Foran Mining

Foran Mining ist ein Kupfer-Zink-Gold-Silber-Explorations- und Erschließungsunternehmen , das sich für eine grünere Zukunft, die Stärkung der Gemeinden und die Schaffung von Kreislaufwirtschaften einsetzt, die Werte für alle unsere Interessengruppen schaffen und gleichzeitig die Umwelt schützen. Das Projekt McIlvenna Bay befindet sich zur Gänze im dokumentierten traditionellen Territorium der Peter Ballantyne Cree Nation, umfasst die Infrastruktur und die Arbeiten im Zusammenhang mit der Erschließung und den fortgeschrittenen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und beherbergt die Lagerstätte McIlvenna Bay und die Zone Tesla. Das Unternehmen besitzt auch die Bigstone-Lagerstätte, eine Lagerstätte im Ressourcenentwicklungsstadium, die sich 25 km südwestlich des Grundstücks McIlvenna Bay befindet.

Bei der Lagerstätte McIlvenna Bay handelt es sich um eine kupfer-, zink-, gold- und silberreiche VHMS-Lagerstätte, die das Zentrum eines neuen Bergbaucamps bilden soll, einem produktiven Gebiet, das bereits seit 100 Jahren produziert. Das Grundstück McIlvenna Bay liegt nur 65 km westlich von Flin Flon, Manitoba, und ist Teil des erstklassigen Flin-Flon-Grünsteingürtels, der sich von Snow Lake, Manitoba, über Flin Flon bis nach Foran's Ground im östlichen Saskatchewan erstreckt - eine Entfernung von über 225 km.

Die Lagerstätte McIlvenna Bay ist die größte unerschlossene VHMS-Lagerstätte in der Region. Das Unternehmen gab am 28. Februar 2022 die Ergebnisse seines NI 43-101-konformen technischen Berichts über die Machbarkeitsstudie 2022 für die Lagerstätte McIlvenna Bay ("Machbarkeitsstudie 2022") bekannt, in dem dargelegt wird, dass die aktuellen Mineralreserven möglicherweise eine 18-jährige Lebensdauer der Mine mit einer jährlichen Produktion von durchschnittlich 65 Millionen Pfund Kupferäquivalent ermöglichen würden. Das Unternehmen reichte die Machbarkeitsstudie 2022 am 14. April 2022 mit einem Stichtag am 28. Februar 2022 ein. Das Unternehmen reichte außerdem am 21. Januar 2021 einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 für die Ressourcenschätzung der Lagerstätte Bigstone ein, der am 1. Februar 2022 geändert wurde. Investoren wird empfohlen, den vollständigen Text dieser technischen Berichte zu lesen, die auf dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca zu finden sind.

Die Hauptgeschäftsstelle des Unternehmens befindet sich in 409 Granville Street, Suite 904, Vancouver, BC, Kanada, V6C 1T2. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der TSX unter dem Symbol "FOM" und an der OTCQX unter dem Symbol "FMCXF" zum Handel zugelassen.

Über Sprott

Sprott ist ein alternativer Vermögensverwalter und weltweit führend bei Investitionen in Edelmetalle und kritische Materialien. Sprott hat sich zum Ziel gesetzt, Anlegern erstklassige Anlagestrategien anzubieten, die börsennotierte Produkte, verwaltete Aktien und private Strategien umfassen. Sprott hat seinen Hauptsitz in Toronto und Niederlassungen in New York, Connecticut, Carlsbad und Vancouver. Die Aktien der Muttergesellschaft Sprott Inc. sind an der New York Stock Exchange und der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol (SII) notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.sprott.com.

Vorausschauende Aussagen

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen, wie sie in den geltenden Wertpapiergesetzen definiert sind (hier zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder auf die zukünftige Leistung der Foran Mining Corporation und spiegeln die Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung oder zum Zeitpunkt der vorausschauenden Aussage wider. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über unsere Ziele und unsere Strategien zur Erreichung dieser Ziele, unsere Überzeugungen, Pläne, Schätzungen, Prognosen und Absichten und ähnliche Aussagen über erwartete zukünftige Ereignisse sowie spezifische Aussagen in Bezug auf Erwartungen hinsichtlich der Kreditfazilität, einschließlich der Verwendung der Erlöse, der Verfügbarkeit späterer Vorschüsse und der Darstellung solcher Vorschüsse in unseren Finanzberichten, der Art des McIlvenna Bay-Projekts, unserer Ansicht nach besteht ein kritischer Bedarf an neuen Rohstoffquellen auf der grünen Wiese; die Vorteile der Kreditfazilitätserweiterung für Foran, einschließlich der Flexibilität, den Wert des Projekts McIlvenna Bay zu realisieren und die risikobereinigten Renditen für unsere Aktionäre zu maximieren und gleichzeitig Werte für unsere Stakeholder und Partner zu schaffen; unsere Fähigkeit, das Projekt McIlvenna Bay zu errichten und für den Übergang zum Produzentenstatus vorzubereiten; unsere Verpflichtung, eine grünere Zukunft zu unterstützen, Gemeinschaften zu befähigen und Kreislaufwirtschaften zu schaffen, die Werte für alle unsere Stakeholder schaffen und gleichzeitig die Umwelt schützen; die Erwartungen hinsichtlich unserer Erschließungs- und fortgeschrittenen Explorationsaktivitäten; und die Erwartungen, Annahmen und Ziele in Bezug auf unsere Machbarkeitsstudie 2022. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung oder auf das in der jeweiligen Aussage angegebene Datum.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Schätzungen, Annahmen, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören die Überzeugungen oder Erwartungen der Geschäftsleitung in Bezug auf die folgenden Punkte und in bestimmten Fällen die Reaktion der Geschäftsleitung in Bezug auf die folgenden Punkte: die Gewissheit der Finanzierung; die Abhängigkeit des Unternehmens vom Grundstück McIlvenna Bay; das Unternehmen hat in der Vergangenheit Verluste erlitten und ist möglicherweise nicht in der Lage, ausreichende Einnahmen zu erzielen, um rentabel zu sein oder dauerhaft einen positiven Cashflow zu erwirtschaften; die Nichteinhaltung von Auflagen im Rahmen der Kreditfazilität oder seiner Ausrüstungsfinanzierungsfazilität kann erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit und die Finanzlage des Unternehmens haben; das Unternehmen ist Risiken ausgesetzt, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralressourcen verbunden sind; das Unternehmen kann auf keine historische Mineralproduktion zurückblicken; und die zusätzlichen Risiken, die in unseren Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ in Kanada (verfügbar unter www.sedarplus.ca). Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus mit erheblichen betrieblichen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und behördlichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten verbunden sind. Zu diesen Annahmen gehören die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für die Projekte des Unternehmens, die Verfügbarkeit von Ausrüstung, die Stabilität der Arbeitsverhältnisse ohne arbeitsbedingte Unterbrechungen, der rechtzeitige Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zulassungen sowie die Fähigkeit, die Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt, beschrieben oder beabsichtigt ausfallen.

Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und sollten beachten, dass die in dieser Pressemitteilung erörterten Annahmen und Risikofaktoren nicht erschöpfend sind. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und zwar in erheblichem Maße. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diese Vorsichtsmaßnahme eingeschränkt. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Wenn das Unternehmen eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisiert, sollte daraus nicht gefolgert werden, dass es weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen wird, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weitere Informationen zu diesen Annahmen, Risiken und Ungewissheiten sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ in Kanada eingereicht hat (verfügbar unter www.sedarplus.ca).

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77021Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77021&tr=1



