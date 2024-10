Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Nike | Nvidia | Tencent & Quantencomputing: Nonsense oder "the next big thing" - - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung Tops & Flops - Autowerte erholen sich leicht Nike - jetzt ist der Zeitpunkt zum Einstieg gekommen Adidas & Puma - keine Angst mehr vor Nike JD Sports - Prognose wird "nur" gehalten Tencent - wie weit geht die Reise - Dieses europäische Unternehmen profitiert kräftig an der China Rallye Nvidia - Probleme im Anflug - Amentum - stark gestartet und stark nachgelassen Buzzi - Deutsche Bank rät zum Kauf Quantencomputing - Nonsens oder the next big thing Rheinmetall - Anlauf auf das Allzeithoch - Renk - Großaktionär macht erneut Kasse GEA - Kapitalmarkttag kommt gut an Grenke - Neukundengeschäft kommt wieder in Schwung Eckert & Ziegler - Börsengang von Pentixapharm steht an Musterdepot - Ölpreis beflügel Schlumberger-Aktie Zuschauerfragen