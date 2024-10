The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.10.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.10.2024



ISIN Name

CA38149V2021 GOLDHAVEN RESOURCES CORP.

CA92938W8631 WSP GLOBALO.N.

DE000A3EX2X7 AIFINYO AG NA O.N.

MHY8565N3002 TEEKAY TANKERS P.R.S.-,01

US15130G7097 CEMTREX INC. NEW DL-,001

US39959A1060 UPEXI INC. DL -,001

US42824CBM01 HEW.PACK.E. 23/26

US48126HAC43 JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD X

US5128071082 LAM RESEARCH CORP.DL-,001

US71375U1016 PERFICIENT INC. DL-,001

US92853L1089 VITESCO TECH.GRP.ADR/1/5

XS2283225477 AGPS BONDCO 21/29

XS2336188029 AGPS BONDCO 21/27 MTN

