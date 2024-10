Der französische Energieriese TotalEnergies SE hat seine Wachstumsziele für die kommenden Jahre nach oben korrigiert und damit die Anleger beeindruckt. Das Unternehmen plant nun, seine Öl- und Gasproduktion zwischen 2024 und 2030 um jährlich rund 3 Prozent zu steigern, was hauptsächlich auf der erhöhten Produktion von Flüssigerdgas basiert. Besonders bemerkenswert ist das Vorhaben, die Gesamtenergieproduktion, einschließlich Strom und Bioenergie, bis zum Ende des Jahrzehnts um 4 Prozent pro Jahr zu erhöhen. Diese ambitionierten Ziele unterstreichen TotalEnergies' Strategie, sich als führender Akteur im Bereich der Energiewende zu positionieren.

Positive Resonanz am Aktienmarkt

Die Ankündigung des Unternehmens wurde von den Investoren positiv aufgenommen. An der Börse verzeichnete die TotalEnergies-Aktie einen deutlichen Kursanstieg von 3 Prozent auf 61,14 Euro. Dieser Zuwachs spiegelt das Vertrauen der Anleger in die Zukunftsperspektiven des Konzerns wider. Zudem plant TotalEnergies umfangreiche Aktienrückkäufe in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar für das laufende Jahr, was zusätzlich zur Attraktivität der Aktie beiträgt und das Engagement des Unternehmens für die Steigerung des Shareholder Value unterstreicht.

TotalEnergies SE Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...