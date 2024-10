Die BASF-Aktie zeigt sich in jüngster Zeit bemerkenswert stabil, trotz eines herausfordernden Marktumfelds. Mit einem aktuellen Kurs von 47,35 Euro verzeichnet das Wertpapier eine leichte Aufwärtsbewegung von 0,3 Prozent. Diese Entwicklung spiegelt das Vertrauen der Investoren in die Widerstandsfähigkeit des Chemiekonzerns wider, ungeachtet der wirtschaftlichen Turbulenzen.

Ausblick und Analysteneinschätzungen

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 2,91 Euro je Aktie, was die Attraktivität des Titels für Anleger unterstreicht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 50,00 Euro, was ein potenzielles Aufwärtspotenzial signalisiert. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs im letzten Quartal bleibt die Gewinnerwartung für 2024 mit 3,46 Euro je Aktie positiv, was die Zuversicht in die langfristige Stabilität des Unternehmens bekräftigt.

