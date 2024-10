Die Nordex-Aktie zeigt sich in jüngster Zeit volatil, mit Bewegungen zwischen 12,78 EUR und 13,05 EUR im XETRA-Handel. Trotz dieser Schwankungen bleibt das Interesse der Anleger hoch, wie das beträchtliche Handelsvolumen von über 249.000 gehandelten Aktien belegt. Der aktuelle Kurs liegt deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 8,62 EUR, erreicht am 22. Januar 2024, was auf eine positive Entwicklung hindeutet. Allerdings bleibt die Aktie noch unter ihrem Jahreshöchststand von 15,77 EUR vom 14. Mai 2024 zurück.

Analysten sehen Potenzial

Experten prognostizieren für die Nordex-Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 19,03 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 0,107 EUR je Aktie. Diese optimistische Einschätzung wird durch die jüngsten Quartalszahlen gestützt, die eine Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aufweisen. Die Veröffentlichung der Q3 2024-Ergebnisse, voraussichtlich am 14. November 2024, könnte weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens liefern.

