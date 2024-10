Wichtiger Schritt zur Deckung der Nachfrage nach mehr Glasfaserverbindungen zwischen Städten und Rechenzentren mit einem einzigartigen Super Highway einer Glasfaser-Infrastruktur nach dem neuesten Stand der Technik

Direkte Verbindung zu den High-Density-Glasfaser-Stadtnetzen von euNetworks in Amsterdam, Düsseldorf, Köln und Frankfurt und den mehr als 136 Rechenzentren, die in diesen Städten über euNetworks daran angebunden sind

euNetworks Group Limited ("euNetworks"), ein europäisches Unternehmen für Breitbandinfrastrukturen, meldete heute die Bereitstellung seines nächsten Super Highways für den Markt, mit dem nun eine kürzere Langstrecken-Glasfaserroute von Amsterdam nach Frankfurt zur Verfügung steht. Super Highways sind neue und auf einzigartige Weise verlegte Glasfasernetze nach dem neuesten Stand der Technik. Diese Langstreckenverbindungen sind entscheidend für den künftigen Bandbreitenbedarf in Europa und werden von euNetworks als Besitzer gebaut und betrieben. Damit ist nun der dritte Super Highway des Unternehmens in Betrieb seine Route von Dublin nach London, zu der auch das Unterwasserkabel Rockabill gehört, nahm 2019 den Regelbetrieb auf, und seine Route von London nach Amsterdam einschließlich des Unterwasserkabels Scylla ging 2021 in Betrieb. euNetworks konzipiert und entwickelt die nächste Generation der kritischen Bandbreiten-Infrastruktur in Europa, die sowohl für die Deckung des Bandbreitenbedarfs der Kunden von heute als auch des Bedarfs von Technologien von morgen wie der Generativen KI und Machine Learning unerlässlich ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241003106825/de/

Kevin Dean, Interim CEO of euNetworks (Photo: Business Wire)

Dieser neueste Super Highway wurde als Reaktion auf die gestiegene Nachfrage geplant, die euNetworks auf der wichtigen Verbindungsstrecke zwischen Amsterdam und Frankfurt registriert hat. Dafür verwendete das Unternehmen die bereits vorhandene Strecke als Grundlage und unterzog sie anschließend einem Redesign zu einem Super Highway.

Der neue Super Highway hat folgende Fortschritte gebracht:

1. Eine kürzere Glasfaserroute zwischen Amsterdam und Frankfurt.

2. Redesign der Infrastruktur unter Berücksichtigung moderner Glasfaser-Spezifikationen zur Verbesserung der Energieeffizienz und Leistungsfähigkeit des Netzes, was die damit verbundene CO2-Bilanz des neuen Systems verbessert und die für seinen Betrieb anfallenden Kosten pro Bit senkt.

Erreicht wurde dies, indem neue und sicherere Standorte für Repeater (ILAs) entwickelt wurden. Diese ermöglichen nach dem Redesign einen optimalen und größeren Abstand zwischen den einzelnen Standorten und eine anschließende Verringerung der ILA-Zahl von 7 auf 5 im gesamten System.

Neue, moderne Glasfasern (verlustarme Fasern vom Typ G657A1) liefern in Kombination mit der geringeren Zahl von ILAs die bestmögliche photonische Leistung, sind aber zugleich voll mit bestehenden Glasfasernetzen kompatibel.

3. Erhöhte Diversität durch Streckenführung des Super-Highways zur Vermeidung von Engstellen und Kreuzungspunkten mit bestehenden Routen.

Durch das optimierte Langstreckenkonzept zum Städtenetz Amsterdam im Südosten wird vermieden, dass es zu Überlastungen auf der Strecke nach Hamburg kommt.

Die Diversität im euNetworks-Städtenetz Frankfurt wurde erhöht, wobei eine direkte Route nach Sossenheim und ein direkter Zugang nach Hattersheim führt, so dass Raum für eine direkte Route von Brüssel nach Frankfurt ohne Übergänge gegeben ist.

4. Die Flexibilität zum Herstellen direkter Verbindungen zu jedem der über 136 Rechenzentren, die euNetworks direkt in seinen Städtenetzen in Amsterdam, Düsseldorf, Köln und Frankfurt verbindet, über dieses Super-Highway-System sowie die nahtlose Verbindung zu den übrigen 409+ Rechenzentren im euNetworks-Portfolio von 545+ der Rechenzentren, die an die glasfaserbasierten Netze und Super Highways des Unternehmens in ganz Europa angebunden sind.

Kevin Dean, Interim Chief Executive von euNetworks, sagte: "Super Highways sind Teil der Investition von euNetworks in die Zukunft der europäischen Bandbreiten-Infrastruktur und insbesondere die Glasfaservernetzung zwischen Rechenzentren, Hubs und Datenclustern. Sie haben für uns eine strategische Priorität, denn wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unsere Kunden mit Glasfaserverbindungen zwischen Rechenzentren zu unterstützen. Wir haben diese Netze zusammen mit unseren Kunden entworfen, um zu gewährleisten, dass sie den stetig wachsenden Bandbreitenbedarf der Kunden in ganz Europa unmittelbar decken, und wir konzentrieren uns darauf, diese Netze zuerst in Gebieten mit hohem Bandbreitenbedarf und Überlastungspotenzial bereitzustellen. Heute gehören Verbindungen zwischen Frankfurt, London, Amsterdam, Paris und Dublin (FLAP-D) dazu."

"Mit unserem Super Highway zwischen Amsterdam und Frankfurt haben wir in einer der europäischen Regionen mit dem höchsten Bandbreitenaufkommen eine neue Glasfaser-Infrastruktur nach dem neuesten Stand der Technik geschaffen", fügte Dean hinzu. "Dieser Schritt verschafft einem hocheffizienten neuen System eine erhebliche neue Glasfaserkapazität und eine neue Diversität bei der Routenführung, wodurch die bestehenden Gebiete mit hohem Datenverkehrsaufkommen vermieden werden. Ich freue mich, sagen zu können, dass dies das erste in einer Reihe von innovativen Bauprojekten ist, die in den kommenden Monaten in den Regelbetrieb gehen werden, so dass eine spannende Zeit vor dem Unternehmen und der Branche liegt. Ich bedanke mich beim euNetworks-Team und bei unseren Zulieferern und Partnern, die so hart daran gearbeitet haben, um das realisieren, was wir am besten können einzigartige, innovative und wirklich skalierbare Glasfasernetze."

euNetworks baut und investiert in Stadt- und Langstrecken-Glasfasernetze, die europäische Rechenzentren und Daten-Hubs miteinander verbinden. Das Unternehmen besitzt und betreibt Deep-Fibre-Netze in 18 Städten sowie ein einzigartiges Langstreckennetz mit 45.200 Streckenkilometern in 17 Ländern. Als Spezialist auf diesem Gebiet setzt euNetworks seinen Wachstumskurs fort, investiert weiterhin in Partnerschaften mit seinen Kunden und unterstützt so neue Technologien sowie den Ausbau seiner einzigartigen Glasfasernetze in Europa. Diese Investitionen sind die Basis für das Wachstum des Unternehmens.

Über euNetworks

euNetworks, ein Anbieter von Breitbandinfrastruktur, besitzt und betreibt 18 glasfaserbasierte Stadtnetze, die über ein Hochleistungs-Backbone miteinander verbunden sind, das 53 Städte in 17 europäischen Ländern abdeckt. Das Unternehmen ist Marktführer bei der Rechenzentrumskonnektivität und unterhält heute mehr als 545 direkte Anbindungen. Zudem ist euNetworks ein führender Anbieter von Cloud-Konnektivität und bietet ein fokussiertes Portfolio an Stadt- und Fernverbindungsdiensten, darunter Dark Fibre, Wavelengths und Ethernet. Großhandels-, Finanz-, Content-, Medien-, Mobilfunk-, Rechenzentrums- und Unternehmenskunden profitieren vom einzigartigem Bestand an Glasfaser- und Leitungsanlagen von euNetworks, die höchsten Bandbreitenanforderungen gerecht werden.

Das Unternehmen erbringt seine Dienstleistungen mit aktivem Engagement für Nachhaltigkeit und konzentriert sich dabei auf seinen erklärten Kurs, Netto-Null-Kohlenstoffemissionen zu erreichen, ein umweltverträgliches Lieferkettenmanagement zu betreiben und als Gemeinschaft und Industrie an der Bewältigung der bevorstehenden ökologischen Herausforderungen mitzuwirken. Weitere Informationen finden Sie unter eunetworks.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241003106825/de/

Contacts:

Hannah Britt Chief Marketing Officer euNetworks

hannah.britt@eunetworks.com E-Mail

+44 7717 896 446 mobil