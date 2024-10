Die Roche-Aktie verzeichnete heute deutliche Verluste an der Schweizer Börse SIX. Im Tagesverlauf fiel der Kurs um 1,4 Prozent auf 261,80 CHF, nachdem er bei 265,60 CHF eröffnet hatte. Trotz des aktuellen Rückgangs bleibt die Aktie weiterhin deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 212,90 CHF, das am 3. Mai 2024 erreicht wurde. Das 52-Wochen-Hoch von 288,20 CHF, welches am 2. September 2024 verzeichnet wurde, liegt derzeit etwa 10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der jüngsten Kursschwäche zeigen sich Analysten weiterhin zuversichtlich für die Zukunft von Roche. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 272,22 CHF, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 18,58 CHF. Zudem wird eine Erhöhung der Dividende von 9,60 CHF im Jahr 2023 auf 9,83 CHF für das laufende Jahr erwartet. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 30. Januar 2025 veröffentlicht.

