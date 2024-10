The following instruments on XETRA do have their first trading 07.10.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 07.10.2024Aktien1 AU000000GMD9 Genesis Minerals Ltd.2 CA8276471080 Silver Crown Royalties Inc.3 US03217C2052 ams-OSRAM AG ADR4 SE0022419784 Sectra AB5 CA88100M1059 Terra Clean Energy Corp.Anleihen/ETF1 USU1230PAD34 Caesars Entertainment Inc.2 XS2905387697 IHO Verwaltungs GmbH3 XS2914558593 Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.4 DE000A2LQJT8 Secundus Erste Beteiligungsgesellschaft mbH5 US134429BR99 Campbell Soup Co.6 SE0021923836 Heart BidCo AB7 XS2911044019 Abu Dhabi National Energy Co. PJSC8 XS2911046147 Abu Dhabi National Energy Co. PJSC9 EU000A3L4C16 European Investment Bank (EIB)10 US31488VAA52 Ferguson Enterprises Inc.11 USD4000PAR31 IHO Verwaltungs GmbH12 USD4000PAQ57 IHO Verwaltungs GmbH13 XS2905386962 IHO Verwaltungs GmbH14 XS2915461458 INEOS Quattro Finance 2 PLC15 FI4000578224 Kesko Oyj16 US49338LAG86 Keysight Technologies Inc.17 XS2907977131 Mazoon Assets Co. S.A.O.C.18 XS2914674408 Municipality Finance PLC19 SK4000026043 Tatra Banka AS20 XS2914769299 Ziggo Bond Co. B.V.21 DE000BLB9ZE1 Bayerische Landesbank22 EU000A3L3W70 Europäische Union23 EU000A4DMKU0 Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]24 IE00BYZNF849 Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF