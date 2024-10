Ein Commerzbank-Aktienkurs von 25 bis 30 Euro? Die neue Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp will das ohne fremde Hilfe schaffen - und warnt in einem Interview gleichzeitig vor den Gefahren einer Übernahme durch die italienische Großbank Unicredit. Die italienische Großbank Unicredit hat sich mit 21 Prozent an der Commerzbank beteiligt - und strebt eine Übernahme des zweitgrößten deutschen Geldhauses an. Die neue Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp hat jetzt in einem Interview mit dem "Handelsblatt" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...