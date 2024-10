Mit dem Aktienkurs von BASF ging es zuletzt in einem ohnehin freundlichen Marktumfeld weiterhin bergauf. Und die Aussagen des Vorstandsvorsitzenden Markus Kamieth gegenüber dem Handelsblatt stimmen durchaus zuversichtlich. So hat er auch weitere Investitionen in den Erhalt und Ausbau des Heimatstandorts in Ludwigshafen zugesichert.So erklärte er im Interview: "78 Prozent der Anlagen sind zukunftssicher. Ich finde das beeindruckend viel." Er betonte aber auch, dass die Kosten weiter gesenkt werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...