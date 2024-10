Lithiumakquisition - Rio Tinto will zu Albemarle und SQM aufschließen

Anzeige / Werbung Erste Gespräche zu einer Übernahme von Arcadium durch den Rohstoffgiganten Rio Tinto laufen. Jetzt ist es offiziell. Rio Tinto (WKN 852147), einer der größten Rohstoffkonzerne der Welt und der australische Lithiumproduzent Arcadium Lithium (WKN A3E13Q) haben unabhängig voneinander bekannt gegeben, dass der Minengigant Arcadium Übernahmeavancen macht. Finanzielle Details zu einer möglichen Akquisition wurden nicht veröffentlicht.

Lithiumsymbol und -metall; Quelle: Depositphotos Wie Rio Tinto zudem betonte, handelt es sich (noch) nicht um ein verbindliches Angebot und es sei nicht sicher, dass eine Transaktion tatsächlich zustande komme. Erste, exklusive Berichte zu den Gesprächen zwischen den Unternehmen hatte die Nachrichteagentur Reuters Ende vergangener Woche veröffentlicht. Darin hieß es auch, dass in einem solchen Deal Arcadium mit 4 bis 6 Mrd. Dollar oder mehr bewertet werden könnte. Aktuell, nach Bekanntwerden der Gespräche, liegt die Marktkapitalisierung von Arcadium bei rund 4,45 Mrd. australischen Dollar. Opportunistische Akquisition Viele große Player wie Rio Tinto sind darauf aus, sich eine sichere Angebotsquelle der so genannten "critical minerals" zu sichern, die für die globale Energiewende benötigt werden. Zahlreiche übereinstimmende Prognosen gehen dabei davon aus, dass unter anderem die Nachfrage nach dem bekanntesten Batteriemetall Lithium spätestens Ende des Jahrzehnts angesichts des erwarteten Wachstums u.a. in den Bereichen Elektromobilität und Unterhaltungselektronik, erheblich anziehen wird. Aktuell allerdings ist die Stimmung der Branche angesichts der kurzfristig langsameren Entwicklung sowohl der Weltwirtschaft als auch des Elektromobilitätssektors (zumindest in einigen Teilen der Welt) eher gedrückt, was sich auch darin äußert, dass die Lithiumpreisübertreibung des Vorjahres sehr stark wieder abgebaut wurde. Insofern wäre eine Übernahme von Arcadium Lithium zum aktuellen Zeitpunkt eine "opportunistische" Akquisition, mit der die Australier zudem zu einem der größten Lithiumproduzenten der Welt hinter Albemarle und SQM aufsteigen würden. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten könnten und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird. Enthaltene Werte: US0126531013,US8336351056,GB0007188757,AU0000305724

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )