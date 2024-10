Genf - Der Uhren- und Schmuckkonzern Richemont hat nach langer Suche doch noch einen Käufer für das Online-Mode- und Accessoires-Geschäft Yoox Net-A-Porter (YNAP) gefunden. YNAP geht an die MYT Netherlands Parent B.V. (Mytheresa), an der Richemont künftig beteiligt sein wird. «Wir freuen uns, dass wir für YNAP ein gutes neues Zuhause gefunden haben», liess sich Johann Rupert, Verwaltungsratspräsident und Mehrheitsaktionär von Richemont, am Montag ...

