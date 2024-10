The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.10.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.10.2024



ISIN Name

CA00249W1005 A2Z CUST2MATE SOLUTIONS

CA05591K7033 BMEX GOLD INC

CA65344X1050 NEXTGEN FOOD ROBOTICS

DE000A383FM4 KATJESGREENF IHS 23/27

DE000DFK0AR0 DZ BANK IS.A1383

© 2024 Xetra Newsboard