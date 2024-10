EQS-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

IBU-tec advanced materials AG erzielt Durchbruch bei Vermarktung von Batteriematerialien / Auftrag in Millionenhöhe von globalem Automobilkonzern



08.10.2024 / 09:09 CET/CEST

Corporate News IBU-tec advanced materials AG erzielt Durchbruch bei Vermarktung von Batteriematerialien / Auftrag in Millionenhöhe von globalem Automobilkonzern Entwicklungs- und Produktionsauftrag für IBUvolt® LFP402

von Global Player aus der Automobilbranche

Gesamtauftragsvolumen liegt insgesamt im mittleren einstelligen

Millionen-Euro-Bereich

Aufträge sind umsatzwirksam für das Geschäftsjahr 2024

Konkrete Gespräche über Ausweitung der Zusammenarbeit Weimar, 8. Oktober 2024 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) hat im Auftrag eines globalen Automobilkonzerns zwei umfangreiche Verträge für die Weiterentwicklung und Produktion des LFP-Kathodenmaterials geschlossen. Im Rahmen des Entwicklungsauftrags optimiert IBU-tec für den Großkunden sein Batteriematerial IBUvolt® LFP402 für spezifische E-Mobilitätsanwendungen. Zudem wurde von dem Automobil-Partner ein Skalierungsauftrag für die Produktion von LFP402 für die E-Mobilität erteilt. Das Gesamtvolumen für die beiden Aufträge liegt insgesamt im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Aufträge wirken sich für das Geschäftsjahr 2024 positiv auf den Umsatz von IBU-tec aus. Aktuell führt IBU-tec mit dem Partner fortgeschrittene Gespräche zur Ausweitung der Zusammenarbeit. Mit den beiden Aufträgen baut IBU-tec seine starke Marktposition als einer der führenden Batteriehersteller weltweit und als einziger LFP-Produzent in Europa signifikant aus. Ulrich Weitz, Gründer der IBU-tec und verantwortlich für das Batteriegeschäft bei der

IBUvolt battery materials GmbH: "Die Zusammenarbeit ist ein Meilenstein für die IBU-tec-Gruppe. Wir transformieren damit unsere ohnehin schon starke Marktstellung im Bereich der LFP-Batteriematerialien in wirtschaftlichen Erfolg. Die jüngsten Aufträge untermauern, dass globale Automobil- und Batteriezellhersteller von der erstklassigen Qualität unserer Batterieprodukte überzeugt sind. Wir sind zuversichtlich, die Zusammenarbeit mit dem Global Player auszuweiten." IBUvolt® LFP402 wurde von IBU-tec im ersten Quartal 2024 neu am Markt eingeführt und weist einen um rund 40 Prozent niedrigeren CO 2 -Fußabdruck als herkömmliche Batteriematerialien auf. Seit Einführung des Materials verzeichnet IBU-tec eine hohe Nachfrage nach dem Kathodenmaterial, insbesondere von Automobil- und Batteriezellherstellern. Jörg Leinenbach, CEO von IBU-tec: "Durch die Zusammenarbeit mit dem globalen Automobilhersteller gehen wir einen wichtigen Schritt, um unser dynamisches Wachstum im Bereich Batteriematerialien weiter fortzuführen. Batteriematerialien sind der klare Wachstumstreiber unserer Gruppe, das zeigt die aktuelle Partnerschaft mehr denn je. An unserer Wachstumsstrategie IBU2025 halten wir deshalb auch weiterhin fest." Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 230 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Kontakt edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Eschersheimer Landstraße 42-44

60322 Frankfurt

t +49 69 905505-52

IBU-tec@edicto.de



