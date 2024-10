Köln (ots) -Was passiert, wenn dunkle Sehnsüchte die Fassade des perfekten Vorstadtidylls zum Bröckeln bringen? Der Frage geht die neue Thriller-Serie "The Couple Next Door - Paare mit Geheimnissen" nach, die am 19. November, um 20:15 Uhr Deutschlandpremiere bei RTL Crime feiert. Die sechs Episoden folgen zwei Paaren, die von Nachbarn zu Freunden und schließlich zu Liebenden werden - mit fatalen Folgen. Unter anderem in einer Hauptrolle zu sehen: "Outlander"-Star Sam Heughan.Als Evie (Eleanor Tomlinson, "The Outlaws", "Poldark") und Pete (Alfred Enoch, "Harry Potter"-Reihe, "How to Get Away with Murder") in die noble Vorstadt ziehen, ist das Bilderbuch-Leben auf den ersten Blick perfekt. Doch hinter den teuren Vorhängen der Nachbarschaft tun sich dunkle Abgründe auf. In Danny (Sam Heughan, "Outlander") und Becka (Jessica De Gouw, "Pennyworth", "Our Man from Jersey") scheinen sie aber echte Freunde gefunden haben - bis nach und nach dunkle Geheimnisse an Licht kommen, die alles aufs Spiel setzen. Der ultimative Showdown: ein erotisches Abenteuer unter den Vieren, das fatale Konsequenzen mit sich bringt. Wird hier irgendjemandes Beziehung überleben?"The Couple Next Door - Paare mit Geheimnissen" ist eine Co-Produktion von Starz und Channel 4 und basiert auf der niederländischen Serie "Nieuwe buren". Als Drehbuchautor haben die Macher David Allison an Bord geholt, Regie führt der preisgekrönte Dries Vos. Als Produzenten zeichnen Jo McGrath, Walter Iuzzolino und Alison Kee verantwortlich. RTL Crime zeigt die sechs Folgen ab 19. November, immer dienstags um 20:15 Uhr in einer Deutschlandpremiere. Die Serie steht zudem auf RTL+ zum Streamen bereit.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Matthias BrücherSenior Communication Manager Kids, Consumer Products & MultichannelT: +49 221-456-51015matthias.bruecher@rtl.deOriginal-Content von: RTL Crime, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148254/5881220