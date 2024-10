DJ PTA-News: Zumtobel Group AG: ABB und Zumtobel Group: Partnerschaft soll Smart-Building-Lösungen und DC-Anwendungen in der Industrie vorantreiben

Dornbirn (pta/08.10.2024/10:30) - * Fokus auf Integration von ABB Gebäudeautomationslösungen in Lichtmanagementsysteme der Zumtobel Group * Kooperation treibt Smart-Building-Lösungen und DC-Anwendungen in der Industrie voran * Strategische Partnerschaft unterstützt effizientere, nachhaltigere und benutzerfreundlichere Gewerbe-, Industrie- und Verwaltungsgebäude

Zürich, Schweiz / Dornbirn, Österreich - ABB, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, und die öster-reichische Zumtobel Group, ein weltweit führender Anbieter innovativer Lichtlösungen, geben ihre strategische Partnerschaft bekannt, die intelligente Gebäudelösungen sowie Gleichstrom(DC)-Anwendungen in der Industrie vorantreiben soll. Die Kooperation soll mit dem Angebot integrierter, intelligenter Lösungen für nachhaltige Gebäude einen deutlichen Mehrwert für Kunden im Gewerbe-, Industrie- und Verwaltungsbereich schaffen.

Synergieeffekte fördern intelligente Gebäudelösungen Durch die Zusammenarbeit wird die Expertise der beiden Unternehmen in den Bereichen Beleuchtung, Gebäudeautomation und Elektrifizierung genutzt. Im Mittelpunkt dabei steht die Integration der hochentwickelten Lichtmanagementsysteme der Zumtobel Group in die umfassenden Smart-Building-Lösungen von ABB. Durch die gebündelte Kompetenz sollen effizientere, nachhaltigere und benutzerfreundlichere Smart-Building-Umgebungen geschaffen werden. Die beiden Unternehmen wollen die Anwendung sensorbasierter Lichtlösungen beschleunigen, die es Unternehmen ermöglichen, Energieeffizienz zu optimieren, den Komfort der Gebäudenutzer zu erhöhen und die Effektivität der HLK-Steuerung (Heizung, Lüftung, Klimatechnik) zu maximieren.

Einsatz der DC-Technologie soll Ressourcen schonen Ziel der beiden Unternehmen ist es, Innovationen auf Basis neuester Entwicklungen beim Einsatz der Gleichstrom(DC) -Technologie in industriellen Großanwendungen voranzutreiben. So soll mithilfe der DC-Technologie eine ressourcenschonende Gesellschaft gefördert werden, indem zahlreiche Vorteile für ein modernes industrielles Stromnetz zum Tragen kommen: effiziente Integration erneuerbarer Energie, geringer Ressourcen-verbrauch, reduzierte Einspeisungsleistung, stabile Netze sowie ein offenes System für Anwender. Beide Unternehmen sind aktive Mitglieder der Open Direct Current Alliance (ODCA), einer Arbeitsgruppe des ZVEI e.V.

"Unser Partnerschaftskonzept ermöglicht es uns, Innovation, Standardisierung und Nachhaltigkeit besser zu adressieren und bei neuen Technologien weiterhin eine Vorreiterrolle zu spielen", sagt Lucy Han, EVP for Building and Home Automation Solutions bei ABB. "Standardisierung durch KNX, Matter und Thread ist hinsichtlich der Bedienerfreundlichkeit für Kunden besonders wichtig, denn neben dem rasanten Wachstum des Sektors gilt es auch, die Einfachheit voranzutreiben. Technologien in Gewerbegebäuden müssen miteinander kommunizieren. Und indem wir unsere Stärken mit Partnern wie der Zumtobel Group bündeln, können wir unseren Kunden umfassendere und innovativere Lösungen für intelligente Gebäude und industrielle Anwendungen anbieten."

Entwicklung von Gebäudeautomation und DC-Anwendungen in der Industrie vorantreiben Die zentralen Aspekte der Partnerschaft umfassen unter anderem die gemeinsame Entwicklung integrierter Smart-Building-Lösungen, insbesondere rund um das LITECOM Lichtmanagementsystem und das TECTON DC Lichtbandsystem von Zumtobel sowie die DC-Schutzgeräte von ABB und die ABB i-bus® KNX- und ABB i-bus® DALI-Systeme.

Oliver Vogler, SVP Corporate Strategyund M&A der Zumtobel Group, betont: "Die Zusammenarbeit mit ABB ermöglicht es uns, unser Gebäudemanagement-Angebot rund um sensorbasierte Beleuchtung, insbesondere bei DALI- und KNX-Anwendungen auszubauen. Gemeinsam können wir Innovationen in den sich rasant entwickelnden Bereichen intelligente Gebäude und intelligente Energielösungen vorantreiben."

Die beiden Unternehmen werden auch zusätzliche Kooperationsmöglichkeiten bei Fertigteilbaulösungen und neuen Technologiestandards wie dem herstellerübergreifenden Verbindungsstandard Matter und dem Netzwerkprotokoll Thread ausloten.

