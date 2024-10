Die Blue Cap AG vermeldet den Verkauf ihrer 100-prozentigen Beteiligung an der Neschen Coating GmbH an die ATP adhesive systems AG. Der Gesamterlös vor Steuern liegt im zweistelligen Millionenbereich und übertrifft die letzte Net Asset Value-Bewertung um rund 10 Prozent. Dieser Exit entspricht einer jährlichen Verzinsung des investierten Kapitals von etwa 44 Prozent und einem Multiple von rund 8x auf das eingesetzte Kapital. Die Transaktion markiert den zweiten erfolgreichen Unternehmensverkauf der Blue Cap in diesem Jahr.

Anpassung der Prognose für 2024

Infolge des Verkaufs und unter Berücksichtigung der aktuellen Geschäftsentwicklung passt Blue Cap seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 an. Für die fortgeführten Geschäftsbereiche wird nun ein Konzernumsatz von 200-220 Millionen Euro erwartet, bei einer verbesserten Adjusted EBITDA-Marge von 9,5-10,5 Prozent. Diese Anpassung reflektiert sowohl die Auswirkungen der Transaktion als auch eine schwächere Umsatzentwicklung in einigen Segmenten, die durch eine bessere Ergebnisprognose, insbesondere bei con-pearl, teilweise kompensiert wird.

