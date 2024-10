ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Santander nach einer Telefonkonferenz mit Investoren auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Unter anderem habe man über die Fortschritte der spanischen Bank bei der Verbesserung der Kapitaleffizienz, eine verbesserte Kapitalallokation und beschleunigte Rotation der Vermögenswerte informiert, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es deute einiges darauf hin, dass sich die Profitabilität in den wichtigsten Bereichen weiter verbessern sollte./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2024 / 12:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2024 / 12:55 / GMT





