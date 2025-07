Madrid - Die spanische Grossbank Santander übernimmt das britische Geschäft der kleineren heimischen Konkurrentin Banco Sabadell in einem Milliardendeal. Die britische Bank TSB wechsle für zunächst 2,65 Milliarden britische Pfund (2,88 Mrd Franken) in bar den Besitzer, teilten Santander und Sabadell am Dienstagabend mit. Damit steigt die in Grossbritannien bereits aktive Santander zum drittgrössten Kreditgeber des Landes auf. Der Verkauf der TSB ...

