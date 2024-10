The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.10.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.10.2024



ISIN Name

BMG4233B1090 HAFNIA LTD DL-,01

CA00430K8656 ACASTI PHARMA INC.

CA38068N3067 GOLD RESERVE INC. A NEW

GB00BQFH6320 ASCENTIAL PLC LS-,017

SGXZ25336314 MAXEON SOLAR TECHS

US8173232070 SEQUANS COMMNUN.S.ADR NEW

US87968A1043 TELLURIAN INC. DL-,01

US92240M1080 VECTOR GRP LTD DL-,10

US92534K1079 VERTEX ENERGY INC.DL-,001

VGG8126P1099 SHIFTCARBON INC.

