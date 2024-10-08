The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.10.2024
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.10.2024
ISIN Name
BMG4233B1090 HAFNIA LTD DL-,01
CA00430K8656 ACASTI PHARMA INC.
CA38068N3067 GOLD RESERVE INC. A NEW
GB00BQFH6320 ASCENTIAL PLC LS-,017
SGXZ25336314 MAXEON SOLAR TECHS
US8173232070 SEQUANS COMMNUN.S.ADR NEW
US87968A1043 TELLURIAN INC. DL-,01
US92240M1080 VECTOR GRP LTD DL-,10
US92534K1079 VERTEX ENERGY INC.DL-,001
VGG8126P1099 SHIFTCARBON INC.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.10.2024
ISIN Name
BMG4233B1090 HAFNIA LTD DL-,01
CA00430K8656 ACASTI PHARMA INC.
CA38068N3067 GOLD RESERVE INC. A NEW
GB00BQFH6320 ASCENTIAL PLC LS-,017
SGXZ25336314 MAXEON SOLAR TECHS
US8173232070 SEQUANS COMMNUN.S.ADR NEW
US87968A1043 TELLURIAN INC. DL-,01
US92240M1080 VECTOR GRP LTD DL-,10
US92534K1079 VERTEX ENERGY INC.DL-,001
VGG8126P1099 SHIFTCARBON INC.
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