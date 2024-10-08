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WKN: A403T2 | ISIN: GB00BQFH6320 | Ticker-Symbol: A040
Frankfurt
07.10.24
08:18 Uhr
6,700 Euro
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Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
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ASCENTIAL PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ASCENTIAL PLC 5-Tage-Chart
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Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ACASTI
ACASTI PHARMA INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACASTI PHARMA INC2,7800,00 %
ASCENTIAL PLC6,7000,00 %
GOLD RESERVE LTD2,2600,00 %
HAFNIA LIMITED6,830+0,07 %
MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD0,070-0,85 %
SEQUANS COMMUNICATIONS SA ADR0,9250,00 %
SHIFTCARBON INC0,0200,00 %
TELLURIAN INC0,900-1,00 %
VECTOR GROUP LTD13,590-0,18 %
VERTEX ENERGY INC0,043-45,31 %
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