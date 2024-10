EQS-News: Mister Spex SE / Schlagwort(e): Personalie

Mister Spex baut optische Kompetenz weiter aus: Eileen Preuss wird Head of Optical Expertise



09.10.2024 / 07:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mister Spex baut optische Kompetenz weiter aus: Eileen Preuss wird Head of Optical Expertise Erneute Verstärkung für Mister Spex SE: Eileen Preuss ist neue Head of Optical Expertise. Diese strategisch wichtige Position wurde neu geschaffen und unterstreicht den konsequenten Fokus von Mister Spex auf die Positionierung als Optik-Experte. Seit dem 1. Oktober 2024 übernimmt Preuss die Verantwortung für die fachliche Qualitätssicherung im Bereich der augenoptischen Leistungen von Mister Spex und wird maßgeblich zur Festlegung und Umsetzung von Qualitätsstandards sowie zur Auswahl optischer Systeme beitragen. Sie berichtet in ihrer Funktion direkt an den Chief Commercial Officer Francesco Liut. Als Head of Optical Expertise fungiert Preuss als zentrale Ansprechpartnerin für strategisch-optische Fragestellungen innerhalb des Unternehmens und verantwortet die kontinuierliche fachliche Weiterbildung der Optiker bei Mister Spex. Eileen Preuss bringt rund zehn Jahre Erfahrung in der internationalen Optik-Branche mit und verfügt über umfassende Expertise in der Markteinführung optischer Produkte sowie in der Schulung von Fachkräften. In ihrer bisherigen Laufbahn war sie für führende Unternehmen der Branche tätig, wo sie wertvolle Erfahrungen in der globalen Vermarktung und strategischen Begleitung von der Einführung optischer Lösungen sammelte. Ihre umfassende berufliche Praxis und akademischen Weiterbildungen in der Augenoptik ermöglichen es ihr, augenoptische Anforderungen gezielt mit den strategischen Zielen von Mister Spex zu verknüpfen. "Wir sind stolz, Eileen Preuss als Head of Optical Expertise bei uns willkommen zu heißen", sagt Stephan Schulz-Gohritz, Vorstandsvorsitzende von Mister Spex. "Ihre langjährige Erfahrung und ihre tiefgehende Fachkenntnis in der Augenoptik werden uns dabei helfen, die hohe Qualität unserer optischen Dienstleistungen weiter zu steigern und unsere Position als führender Omnichannel-Optiker weiter zu festigen." Francesco Liut, Chief Commercial Officer von Mister Spex, ergänzt: "Mit Eileen Preuss gewinnen wir eine erfahrene und hochqualifizierte Expertin, die eine zentrale Rolle bei der Sicherstellung und Weiterentwicklung unserer hohen optischen Standards spielt. Ihr Fachwissen wird es uns ermöglichen, unsere Servicequalität weiter zu verbessern und unseren Kunden die bestmögliche augenoptische Betreuung zu bieten." Eileen Preuss blickt ihrer neuen Aufgabe gespannt entgegen: "Mister Spex bietet eine hervorragende Omnichannel-Lösung, um die Zukunft der Augenoptik mitzugestalten. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung und mein Wissen einzubringen, um den hohen Qualitätsanspruch und die Innovationskraft von Mister Spex weiter auszubauen."

Über Mister Spex: Mister Spex ist Europas führender Omnichannel-Optiker, der sich durch die nahtlose Integration von Online- und Offline-Präsenz, innovative Technologien, ein umfassendes Sortiment und exzellenten Kundenservice auszeichnet. Seit seiner Gründung 2007 hat sich Mister Spex vom reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als 7,4 Millionen Kunden und 11 Online-Shops in ganz Europa sowie eigenen Filialen entwickelt. Mister Spex beschäftigt über 120 eigene hochqualifizierte Optiker, die einen erstklassigen optischen Service in den Filialen gewährleisten. Als Digital Native waren Technologie und Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung des Unternehmens. Mit fortschrittlichen Technologien wie digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten setzt Mister Spex neue Maßstäbe in der Optikbranche und bietet seinen Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert. Der Fokus von Mister Spex liegt darin, den Brillenkauf für Kunden zu einem einzigartigen Einkaufserlebnis zu machen, das einfach und transparent ist und gleichzeitig Spaß macht - in einer Kombination aus einem umfassenden und vielfältigen Sortiment an hochwertigen Produkten mit umfangreicher Optik-Expertise und Beratung durch den Kundenservice, eigenen Filialen und einem umfangreichen Partnernetzwerk aus Optikern.

Corporate Communications Elina Vorobjeva I Head of Corporate Communications I elina.vorobjeva@misterspex.de

Mister Spex SE Hermann-Blankenstein-Strasse 24

D-10249 Berlin

Website: www.misterspex.de

Corporate Website: https://corporate.misterspex.com



09.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com